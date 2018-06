Jetzt sind die beiden wichtigsten Frauen seines Lebens immer bei ihm. Dominic Harrison (26) ist nicht nur aufgrund seiner vielen Muskeln ein richtiger Hingucker, sondern auch wegen seiner zahlreichen Tätowierungen. Das Gesicht von Gattin Sarah (27) prangt seit Januar auf der Brust des Fitnesstrainers. Seit Ende April denkt der 26-Jährige über eine Widmung für Töchterchen Mia Rose auf seinem Body nach. Jetzt hat Domi seinen Plan umgesetzt und zeigte stolz sein neues Tattoo!

Auf der Innenseite seines rechten Oberarmes ließ sich der Influencer neben den Schriftzug "My Promise will be forever" einen Faustcheck zwischen Vater und Tochter stechen. "Für immer an deiner Seite so lange ich lebe! Mein kleiner Schatz ich verspreche dir, dich niemals zu enttäuschen, dir jedes Monster aus dem Schrank oder unterm Bett zu verjagen, dich mein lebenslang zu beschützen", erklärte der gebürtige Amerikaner das Tintenbildchen und den Satz auf seinem Instagram-Profil.

Von Domis Geste für seine kleine Mia war Sarah total begeistert. Die 27-Jährige kommentierte das Bild mit zahlreichen Herzchen und teilte den Beitrag auf ihrem eigenen Account. YouTube-Kollegin Anna Maria Damm (22), gerade erst selbst Mutter geworden, schwärmte: "Das Tattoo ist perfekt geworden."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Das Tattoo von Dominic Harrison für seine Tochter Mia Rose

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana

