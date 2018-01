Großer Liebesbeweis von Dominic Harrison (26) an seine Liebste Sarah (26)! Das Glück der beiden scheint grenzenlos: Nachdem die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Fitnesstrainer erst am 11. November den Bund fürs Leben eingegangen sind, kam rund zwei Wochen später ihre gemeinsame Tochter Mia Rose zur Welt. Mit der süßen Maus hat Sarah ihrem Mann das wohl schönste Geschenk bereitet. Mit diesem krassen Tattoo revanchiert sich Dominic jetzt bei ihr und zeigt auf Instagram, wie stark seine Liebe zu Sarah tatsächlich ist.