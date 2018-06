Fans können sich auf neue Musik von Lena Meyer-Landrut (27) freuen! Das ging schneller als erwartet: Ende vergangenen Jahres schockte die Sängerin mit einer krassen Entscheidung. Sie legte ihre Musikkarriere auf Eis und verschob die Veröffentlichung ihrer neuen Platte sowie die anstehende Tour. Mittlerweile arbeitet Lena wieder ganz in Ruhe an neuen Hits. Nun wird die Wartezeit aber schon einmal mit einem musikalischen Schmankerl verkürzt: Lena ist jetzt als Feature-Part in einem Song von Topic (26) zu hören!

In ihrer Instagram-Story überraschte die 27-Jährige jetzt ihre Fans: Die ESC-Siegerin von 2010 postete am Donnerstag ein pinkes CD-Cover. Dazu schrieb sie: "Topics Single mit Juan Magan kommt heute Nacht. Und ich bin als Feature mit dabei." Etwas, das Lena selbst sehr zu freuen scheint, denn den Post verzierte sie mit Herz- und Flammenemojis. "Sólo Contigo" wird der Song heißen, an dem die Brünette neben dem spanischen Musiker Juan Magán und dem deutschen DJ mitwirkte.

Lena selbst veröffentlichte bisher vier Alben. Aktuell sitzt sie wieder im Studio, beschäftigt sich mit dem Schreiben neuer Songtexte. Wann es neue Lieder von Lena als Solo-Künstlerin gibt und ob daraus ein fünftes Album entstehen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Instagram / lenameyerlandrut Screenshot aus Lena Meyer-Landruts Story

Instagram/lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Musikstudio

Andreas Rentz/ Getty Images Lena Meyer-Landrut in Cannes

