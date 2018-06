Hat Rocco Stark (32) mit seinem Hochzeits-Look einen hotten Treffer gelandet – oder eher danebengegriffen? Am Donnerstagnachmittag waren erste Gerüchte aufgekommen, der Reality-TV-Star habe seine On-Off-Liebe Nathalie geheiratet – nur wenige Stunden später bestätigten Insider-Informationen und ein Social-Media-Post des Ex-Dschungelcampers die süße News. Auf den Schnappschüssen der Trauung trägt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) einen weißen Anzug, saß mit seiner Angebeteten im weißen Brautkleid in einer weißen Kutsche – zu viel weiß oder einfach nur traumhaft?

In einem cremefarbenen Zweiteiler schreitet Rocco die Stufen herab, während seine Tochter Amelia (5) und seine Braut ebenfalls helle Kleider tragen. Ein Strauß aus eben solchen Rosen komplettiert das engelsgleiche Ensemble – aber haben die frisch vermählten Turteltauben es da ein wenig übertrieben? Im ganz klassischen Sinne hätte der 32-Jährige ein schwarzes Duo gewählt. Doch dass der gebürtige Münchner modetechnisch experimentierfreudig ist, beweist nicht zuletzt sein eigener Store "Atelier 12" in Boltenhagen.

Dass die Männer von heute es bei der Eheschließung nicht unbedingt schlicht halten, zeigte auch Leonard Freier (33) erst kürzlich bei seiner Trauung mit Caona: In einem weinroten Outfit schritt der Ex-Bachelor vor den Altar. Was sagt ihr: Ist Roccos ausgefallener Hochzeits-Aufzug ein Hingucker – oder ein Flop? Stimmt unten ab.

