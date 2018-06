Wenn einer weiß, wie man die DFB-Elf unterstützt, dann Emil-Ocean. Der kleine Spross von Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43) ist im WM-Fieber – und schwingt das Deutschland-Fähnchen schon jetzt wie ein Großer! In einer Instagram-Story zeigen seine Eltern: Selbst auf zukünftige Autokorsos ist der Strahlemann dank einer provisorischen Testfahrt in den heimischen vier Wänden bestens vorbereitet. Ob sich die deutschen Nationalkicker von so viel Euphorie inspirieren lassen und Emil-Ocean einen Grund liefern, auch beim anstehenden Spiel gegen Schweden zu jubeln?



