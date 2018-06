Ihre Eltern erlebten unvorstellbares Leid. Fata Hasanović (23) wurde vor zwei Jahren als Kandidatin bei Germany's next Topmodel bekannt und ist seitdem als Model und Social-Media-Star in der Branche unterwegs. Mit ihren Fans teilte die Berlinerin nun auf YouTube eine bewegende Geschichte: Ihre Familie stammt aus Bosnien und musste Anfang der Neunziger Jahre vor dem Balkankrieg fliehen. Wie gefährlich der Weg nach Deutschland damals war, erklärt Fata anhand einer Situation, in der ihr Papa und weitere Männer gezwungen worden waren, aus einem Bus auszusteigen, in dem auch ihre Mama saß. "Meistens war es dann so, dass die Männer dann draußen einfach abgeschossen wurden. [...] Zum Glück ist das meinem Vater nicht passiert, die wurden wieder in den Bus gelassen und konnten dann weiterfahren", erzählte Fata sichtlich bewegt.



