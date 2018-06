Diese zwei sind immer für einen Spaß zu haben! In ihren Instagram-Storys parodieren Oliver Pocher (40) und Matze Knop (43) nun unsere deutschen Abwehrspieler Jérôme Boateng (29) und Mats Hummels (29). Die zwei Fußballer klagten nach der WM-Niederlage gegen Mexiko am vergangenen Sonntag über die mangelnde Unterstützung ihrer Kollegen. Und in einem kurzen Clip fassen die beiden Comedians die Situation noch einmal zusammen – und das mit viel Humor: "Ja, bei der Nationalmannschaft sind wir zwei die Vierer-Kette”, erklärt Matze als Lookalike von Mats. "Das ist richtig und dann sieben Stürmer und Manuel Neuer", stimmt ihm sein Kumpel Oli in der Rolle von Jérôme zu. Und auch der Bundestrainer Jogi Löw (58) wird von Matze ordentlich aufs Korn genommen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de