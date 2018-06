Bye-bye, Lockenkopf! Zuschauer der epischen Welterfolgsserie Game of Thrones kennen Kit Harington (31) als Jon Snow: den amtierenden König des Nordens, der den Eisernen Thron ergattern will. In der Show trägt er stets eine schwarze, wuschelige Mähne und einen zerzausten Bart – doch auf diese Markenzeichen des Schauspielers müssen seine Fans wohl bald verzichten: Kit will sich seine Haare nach dem Finale von "Game of Thrones" abschneiden lassen!

Wie er dem Onlinemagazin Entertainment Weekly in einem Interview verriet, wolle er seinen Look für kommende Filmprojekte verändern: "Ich kann in meiner nächsten Rolle nicht genau gleich aussehen. Der Character war brillant, aber ich muss Jon Snow loswerden." Dafür werde Kit mit seinen Haaren kurzen Prozess machen – seine Frisur soll raspelkurz werden! Und noch weitere Kopfbehaarung will er lassen, das falle ihm allerdings nicht so leicht: "Es wird mir schwieriger fallen, mich von meinem Bart zu trennen, ich mag ihn ziemlich gerne."

Der "Game of Thrones"-Star wolle mit der Typveränderung erreichen, dass er nicht mehr sofort wiedererkannt wird. Ob das seiner Verlobten gefallen wird? Rose (31) und Kit haben sich am Set der Show kennengelernt – vermutlich hat sie ihn noch nie ohne seine schwarzen Locken und Kinnbehaarung gesehen!

WENN.com Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Splash News Kit Harington bei den Olivier Awards in London

Splash News Kit Harington und Rose Leslie bei der "Game of Thrones"-Premiere der siebten Staffel

