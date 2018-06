Es ist ein ganz besonderer Moment! Ein Jahr ist es nun her, dass Fußball-Profi Rafael van der Vaart (35) und Handballerin Estavana Polman (25) ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme schließen durften: Am 23. Juli 2017 erblickte ihre Tochter Jesslynn (1) das Licht der Welt. Zu ihrem ersten Geburtstag bekommt der kleine Sonnenschein nun etwas Besonderes: Mama Estavana gratuliert ihrer kleinen Prinzessin via Social Media mit einer rührenden Liebeserklärung und einem Foto von ihrer Geburt!

"Vor einem Jahr war der schönste Tag in meinem Leben. Du hast mein Leben komplett verändert. Ich liebe dich, mein kleines Mädchen und alles Gute zum Geburtstag", schrieb die 25-Jährige auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von Jesslynns ersten Minuten auf der Welt: Estavana liegt noch im Krankenhausbett, während ihr Töchterlein, gerade frisch geboren und noch ein kleines Würmchen, auf ihrer Brust liegt. Eins steht fest: Die Sportlerin wird diesen Moment nicht vergessen und lässt die Erinnerung in einem Hashtag aufleben. "Vor einem Jahr habe ich dir das erste Mal einen Gutenacht-Kuss gegeben."

Jesslynn ist die erste Tochter der Handballerin, aber das zweite Kind für ihren Liebsten Rafael. Aus seiner Ehe mit Moderatorin Sylvie Meis (40), mit der er von 2005 bis 2013 verheiratet war, stammt sein Sohn Damian (12). Ob er bald wohl seiner Estavana einen Heiratsantrag macht? Was meint ihr? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / estavana Estavana Polman mit ihrer Tochter Jesslynn

Instagram / estavana Rafael, Jesslynn und Damian van der Vaart mit Estavana Polman

Instagram / estavana Estavana Polman mit Töchterchen Jesslynn van der Vaart

