Rafael van der Vaart (38) widmet seiner Partnerin Estavana Polman (29) nun ein paar romantische Zeilen im Netz. Der Ex-Profifußballspieler ist seit mittlerweile fünf Jahren mit der Handballspielerin liiert. Jetzt hat das Sportlerpärchen einen Grund zum Feiern: Die Blondine feiert ihren 29. Geburtstag! Mit einem süßen Post gratuliert der einstige niederländische Nationalkicker der Mutter seiner Tochter nun zu ihrem Ehrentag.

Via Instagram teilt Rafael ein Turtelfoto von sich und seiner Estavana und wünscht ihr einen wundervollen Geburtstag. Er nutzt die Gelegenheit auch gleich noch, um ihr zu sagen, wie sehr er sie liebt. "Du bist eine unglaubliche Frau. Ich bin ein unglaublich glücklicher Mann", schwärmt der 38-Jährige. Die Athletin hat auf seine schöne Liebeserklärung sogar bereits reagiert und sie kommentiert: simpel und auf den Punkt mit vier Herz-Emojis.

Der Ex-Real-Madrid-Kicker ist allerdings nicht der Einzige, der seiner Freundin zum Geburtstag gratuliert. Viele seiner Follower tun es ihm gleich und wünschen ihr in der Kommentarspalte seines Beitrags ebenfalls alles Gute. "Gut gemacht, Raf, und herzlichen Glückwunsch an deine Lady" oder "Was für eine supertolle Frau. Glückwunsch", schreiben etwa zwei User.

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart, seine Freundin Estavana und ihre Tochter Jesslynn im Juli 2021

Getty Images Rafael van der Vaart bei einer Pressekonferenz in Sevilla im Juni 2015

Instagram / rafaelvdvaart Estavana Polman und Rafael van der Vaart

