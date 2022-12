Für die Liebe: Rafael van der Vaart zieht bald nach Rumänien

Für Rafael van der Vaart (39) ändert sich bald einiges! Der einstige Profikicker geht seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Estavana Polman (30) durchs Leben. Gemeinsam sind die beiden auch Eltern der kleinen Jesslynn. Estavana, die beruflich als Handballerin aktiv ist, steht vor einem Wechsel zu einem neuen Klub – und der wird auch für ihren Rafael Konsequenzen haben: Denn gemeinsam mit ihrer Tochter ziehen die zwei nach Bukarest!

Wie Bild berichtete, habe Estavana eine Klausel in ihrem Vertrag genutzt, um von ihrem schwedischen Klub zu Rapid Bukarest zu wechseln. Diese Gelegenheit nutzt der zurzeit in Dänemark als Co-Trainer angestellte Rafael, um auch seinen Wohnort zu wechseln. "Zu Beginn wird Estavana noch im Hotel wohnen. Aber ab Sommer sind wir alle in Rumänien und wieder vereint. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder als Familie zusammenleben", erklärte er die gemeinsamen Ziele.

Grund für den Wechsel seiner Liebsten sind übrigens die sportlichen Aussichten – denn die niederländische Nationalspielerin möchte gerne in der Champions League spielen. "Es ist ein neues Abenteuer auf der großen Bühne", freute sie sich auf die Herausforderung.

Rafael van der Vaart mit seiner Tochter Jesslynn

Rafael van der Vaart mit seiner Partnerin Estavana Polman

Rafael van der Vaart, seine Freundin Estavana und ihre Tochter Jesslynn im Juli 2021

