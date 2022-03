Rafael van der Vaart (39) scheint auch nach sechs Jahren Beziehung noch total glücklich mit seiner Freundin zu sein! Nach seinem Ehe-Aus mit Sylvie Meis (43) 2013 machte der ehemalige Fußballer im März 2016 seine neue Beziehung zu der Handballspielerin Estavana Polman (29) publik. Nur ein Jahr später krönten die zwei Turteltauben ihre Liebe mit der Geburt einer gemeinsamen Tochter. Nun feierte das Paar bereits seinen sechsten Jahrestag – und zu diesem Anlass machte Rafael seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram postete der 39-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem er Estavana einen Kuss auf die Wange gibt. Die gebürtige Niederländerin strahlt dabei über beide Ohren – und wirkt total glücklich. In der Bildunterschrift darunter richtete Rafael ein paar herzergreifende Worte an seine Partnerin. "Sechs Jahre und es werden immer mehr", schwärmte er und verdeutlichte zusätzlich mit den Hashtags #liebe und #freude, wie verliebt er in die Beauty ist.

Natürlich ließ es sich auch die 29-Jährige nicht nehmen, dem einstigen Mittelfeldspieler ein Posting zum Jahrestag zu widmen. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein romantisches Pärchen-Pic von sich und Rafael. Auf Niederländisch schrieb sie dazu: "Sechs Jahre zusammen mit diesem hübschen Mann."

Anzeige

Instagram / estavana Rafael van der Vaart, Estavana Polman und ihre Kinder an Weihnachten

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart mit seiner Partnerin Estavana Polman

Anzeige

Instagram / estavana Rafael van der Vaart mit seiner Partnerin Estavana Polman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de