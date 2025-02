So ähnlich sieht Jesslyn ihrem Papa Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart (42), der als Fußballprofi internationale Erfolge feierte, genießt seine Zeit als Familienvater. Auf Instagram teilt der 42-Jährige ein zauberhaftes Selfie mit seiner siebenjährigen Tochter Jesslyn (7). Dabei sieht man die beiden dick eingepackt im Schnee, während Rafael das Foto mit den Worten "Winterspaß mit meinem Schnee-Engel" kommentiert. Das herzerwärmende Bild zeigt Vater und Tochter sichtlich glücklich, während die eisigen Temperaturen für rote Wangen sorgen. Jesslyn ist das gemeinsame Kind von Rafael und seiner zweiten Ehefrau Estavana Polman (32), die seit Jahren an seiner Seite steht.

Die Fans des ehemaligen Profis zeigen sich begeistert von der Aufnahme, insbesondere von der Ähnlichkeit der beiden. Mit ihren blonden Haaren und den markanten Gesichtszügen erinnert Jesslyn unverkennbar an ihren Papa. Viele Follower weisen in den Kommentaren darauf hin, wie stark die kleine Jesslyn ihrem berühmten Vater ähneln würde. Neben den optischen Gemeinsamkeiten scheint aber auch das innige Verhältnis zwischen Rafael und seiner Tochter die Herzen der Fans zu berühren. Jesslyn, die im Juni 2017 zur Welt kam, ist Rafas zweites Kind – sein Sohn Damián (18) aus der vorherigen Ehe mit Moderatorin Sylvie Meis (46) ist bereits 18 Jahre alt.

Rafael, der aktuell den Plan verfolgt, 15 Kilo abzunehmen, war in den 00er-Jahren eine feste Größe im internationalen Fußball – dabei zog sein Privatleben oft genauso viel Aufmerksamkeit wie seine sportliche Leistung auf sich. Besonders durch seine Ehe mit Sylvie wurde er auch abseits des Spielfeldes bekannt. Die beiden trennten sich 2013 nach einer viel beachteten Beziehung. Heute scheint Rafael sein privates Glück gefunden zu haben, während sein Sohn Damián als junger Fußballer in seine Fußstapfen tritt. Dass der stolze Vater jetzt einen so engen Bezug zu beiden Kindern pflegt, zeigt, wie wichtig ihm die Familie ist.

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart mit seiner Tochter Jesslynn

Getty Images Rafael van der Vaart, Sportler

