Dürfen sich die Kölner Fans von Ed Sheeran (27) jetzt ganz besonders freuen? Seit Monaten herrscht ein regelrechtes Chaos wegen des Konzerts des Popstars: Weil für seinen Auftritt in Düsseldorf ein neues Gelände erschlossen und Bäume abgeholzt werden sollten, hatten sich Umweltschützer gegen die Verwaltung gestellt. Jetzt scheint die Planung aber eine Alternative gefunden zu haben: Der Gig könnte statt in Düsseldorf in Köln stattfinden!

Wie die Rheinische Post jetzt berichtet, habe die Kölner Stadt bei dem offiziellen Veranstalter der Deutschlandkonzerte angefragt, die Show doch in die Nachbarstadt zu verlegen. Das soll die Kölner Stadtspitze jetzt bestätigt haben. Als Location in der Rheinmetropole seien die Jahnwiesen neben dem Fußballstadion angedacht, auf denen schon früher große Konzerte stattfanden. Zuletzt gab es jedoch Ärger um den Veranstaltungsort, weil er in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und sich Widerstand regte.

Wegen dieses Knackpunktes dürfte eine Bühnen-Show des beliebten "Galway Girl"-Sängers auch in der Domstadt zum Problem werden – und auch in Düsseldorf sind die Debatten noch lange nicht beendet. Was denkt ihr: Wird das Konzert wie geplant stattfinden, ausfallen oder in eine andere Stadt verlagert? Stimmt unten ab.

Thomas Niedermueller/Getty Images Ed Sheeran bei der 68. Berlinale im Februar 2018

Anzeige

Paul Kane / Getty Images Musiker Ed Sheeran bei einem Auftritt in Australien

Anzeige

John Rainford/WENN Ed Sheeran, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de