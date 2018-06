Sara Kulka (27) ist momentan im Mama-Stress! Ihre ältere Tochter Annabell befindet sich nämlich in einer ganz schwierigen Phase und bekommt in letzter Zeit häufig Wutanfälle. Für die junge Zweifach-Mutter ist das alles andere als einfach, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt: "Sie ist wirklich normalerweise so ein superpositives Kind und jetzt bringt sie alles in Rage, sie schreit gerne alles und jeden an."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de