Netz-Kritik für Janni Hönscheid (27)! Die Profi-Sportlerin lässt ihre Fans am Alltag mit ihrem Sohn teilhaben – und genau das wurde ihr jetzt zum Verhängnis: Eine Instagram-Userin bombardierte die Surferin mit einem Haufen möchtegern-hilfreicher Tipps zum Umgang der Verlobten von Peer Kusmagk (43) mit Sohnemann Emil-Ocean: "Zieh ihm bitte mal einen Schlüpfer über die Windel!", "Kann er nicht sitzen beim Essen?" oder "So ein großes Kind noch im Kinderwagen?" Emil-Ocean sei schon jetzt kamerageil, fand die Followerin übrigens auch noch. Zu viel für Janni: Sie will ein für alle Mal etwas klarstellen.



