Endlich melden sich Rocco Stark (32) und Nathalie selbst bei ihren Fans! Erst am Freitag wurde unter anderem durch Promiflash bekannt: Der Laden-Besitzer und seine Nathalie haben heimlich geheiratet. Im Schloss Bothmer in Roccos Heimat Boltenhagen hieß es standesamtlich: Ja, ich will! Eigene Statements gab es zuerst noch nicht so richtig – bis jetzt: Auf Instagram veröffentlichten die zwei süße Turtelclips von ihrem Hochzeitstag.



