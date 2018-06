Klaudia mit K (21) hat ein schlechtes Gewissen: Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin hat wegen ihrer steilen Model-Karriere ihre Freunde ziemlich vernachlässigt, denn spätestens seit ihrer Teilnahme an Heidi Klums (45) Castingshow startet sie als Laufsteg-Schönheit voll durch. Schon seit Längerem weiß die quirlige Berlinerin, dass ihre BFFs auf sie warten – deshalb gelobt sie jetzt im Promiflash-Interview Besserung: "Also das tut mir echt leid, es bricht mir das Herz. Sogar meine Eltern sehen mich kaum, das ist echt traurig. Aber ich versuche das jetzt so langsam alles unter einen Hut zu bekommen!"



