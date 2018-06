Ist Kaley Cuoco (32) etwa wieder den Bund der Ehe eingegangen? Erst im vergangenen Dezember überraschte der The Big Bang Theory-Star seine Fans ganz süß: Nur eineinhalb Jahre nach ihrer Scheidung von Tennis-Ass Ryan Sweeting (30) hatte die Blondine den Heiratsantrag ihres Schatzes Karl Cook angenommen. Am Samstag veröffentlichte die Schauspielerin dann verdächtige Schnappschüsse und Videos auf ihrem Social-Media-Account – und wirft damit bei ihren Followern die Frage auf, ob sie ihrem Liebsten jetzt schon das Jawort gegeben hat!

Zu dem Foto von einer Decke voller pinker Ballons schrieb die 32-Jährige auf Instagram: "Die magischste Nacht meines Lebens! Ein großer Dank geht an meine Freunde und meine Familie, die mit mir meine Zukunft als Mrs. Cook gefeiert haben. Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt!" Mit diesen Worten stiftete die Serien-Beauty ordentlich Verwirrung – ein Blick auf das Profil ihrer Schwester Briana beantwortet die neugierigen Fragen der Bewunderer jedoch. Denn in einem kurzen Clip, der Kaley deutlich angetrunken in einem kurzen weißen Kleid zeigt, ruft die Bald-Braut laut: "Das hier ist meine Bachelorette-Party, also trinkt alle einen Shot!"

Weitere Videos der ausgelassenen Feierei zeigen auch Kaleys Mama Layne Ann, die mit ihren Kindern und deren Freunden die wilde Party anheizte. Habt ihr euch bei den Pics auch erst gefragt, ob die Kalifornierin ihren Karl geheiratet hat? Stimmt unten ab.

Joe Scarnici/Getty Images for FIJI Wate Kaley Cuoco und Karl Cook

Instagram / normancook Dekoration bei Kaley Cuocos Junggesellinnenabschied

Instagram / bricuoco Kaley Cuoco mit ihrer Mutter Layne Ann und ihrer Schwester Briana bei ihrer Bachelorette-Party

