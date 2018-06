Posh Spice kommt zurück! Die Fans der 90er-Jahre Kultband Spice Girls erinnern sich sicherlich noch an die heißen Outfits von Ginger (Geri Halliwell, 45), Scary (Melanie Brown, 43), Baby (Emma Bunton, 42), Posh (Victoria Beckham, 44) und Sporty (Melanie Chisholm, 44) – mit nackter Haut und hohen Heels wurde in dieser Popgruppe nie gegeizt. Auf diesen sexy Anblick können sich die Fans nun wieder freuen, denn eines der Girls wird kurzfristig zu ihrem Ex-Look zurückkehren: Victoria wird sich für ein Fotoshooting als Posh Spice kleiden!

Die Designerin soll laut dem Magazin MailOnline für die britische Vogue in ihre alte Rolle schlüpfen: Vic wird anlässlich des zehnten Jubiläums ihres Modelabels ein berühmtes Posh-Spice-Kostüm tragen! Damals war die Britin in der Band für ihre scharfen Leder-Catsuits bekannt, die sie unter anderem in den Musikvideos zu "Who Do You Think You Are?" und "Too Much" trug. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur ein knappes Bikinitop und heiße Shorts an – dieser Look gehörte ebenfalls zu ihren häufigsten Outfits.

Vor gar nicht allzu langer Zeit war geplant, dass die Fans ihre geliebten Spice Girls allesamt wieder live erleben dürfen. Doch ausgerechnet Vic soll angeblich keine Lust auf eine Reunion der ehemaligen Girlband gehabt haben. Und nun wühlt die Frau von David Beckham (43) in der Vergangenheit, um ihr Modelabel feiern ... Was wohl die anderen vier Mädels zu Victorias Kostüm-Revival sagen?

Splash News Die "Spice Girls" in Acapulco, 1997

Splash News Die Spice Girls 2008 bei einem ausverkauften Konzert im Madison Square Garden

Mario Mitsis/WENN.com Victoria Beckham in London, Juni 2018

