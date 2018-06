Mitte des Monats wurde bereits Jurassic Park-Star Jeff Goldblum (65) offiziell in die A-Liga der Hollywood-Stars aufgenommen, jetzt zieht eine weitere Schauspielgröße nach: Daniel Craig (50). 2006 feierte der Brite mit "Casino Royale" sein Debüt als James Bond, schlüpfte seither insgesamt viermal in die Rolle des Kult-Agenten. Diese Mühe wird nun belohnt – Daniel kriegt einen Stern auf dem weltberühmten "Walk of Fame" verliehen.

Das wurde nun über den offiziellen 007-Twitter-Account verkündet: "Herzlichen Glückwunsch an Daniel Craig, der als einer der Künstler ausgewählt wurde, die 2019 ihren Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood bekommen." Wie der Tweet bereits durchscheinen lässt, hat er also nicht alleine Grund zur Freude. Evening Standard berichtet, dass kommendes Jahr unter anderem auch Anne Hathaway (35), Robert De Niro (74), Pink (38) und Michael Bublé (42) auf der kalifornischen Touristenattraktion verewigt werden sollen.

Für Daniel jagt damit zurzeit eine Hammer-Nachricht die nächste. Erst Mitte April gaben er und seine Ehefrau Rachel Weisz (48) bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auch die Kinokassen wird der Blondschopf mit den strahlend blauen Augen aller Voraussicht nach schon bald wieder zum Klingen bringen. 2019 erscheint Daniels fünfter James Bond-Streifen "Bond 25".

David Livingston/Getty Images Jeff Goldblum bei der Enthüllung seines Sterns auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

Adam Berry / Freier Fotograf / Getty Images Daniel Craig bei der Premiere von "Spectre"

Kevin Winter/Getty Images Daniel Craig und Rachel Weisz

