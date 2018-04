Das Dranbleiben hat sich also gelohnt! Schon seit ihrer Hochzeit 2011 sollen Rachel Weisz (48) und Daniel Craig (50) versuchen, ein Kind zu kriegen – und schon bald können sie sich tatsächlich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Wie Rachel gegenüber der New York Times bestätigte, ist sie tatsächlich endlich schwanger: "Daniel und ich sind so glücklich. Wir werden einen kleinen Menschen haben."



