Sophia Thiel (23) pimpt ihre neue Wohnung! Die Influencerin bezog nach der Trennung von ihrer Jugendliebe Charlie im April eine eigene Bude in München. Bis vor Kurzem stand Sophias Zuhause noch komplett leer – aber langsam finden immer mehr Möbel Einzug in das Loft. Doch das Einrichten ist nicht immer ein Zuckerschlecken, wie die Fitness-Vloggerin in ihrer Instagram-Story verrät: "Das hat gestern bis 21 Uhr gedauert, um diesen Schrank fertigzustellen. Und gerade kam auch das Bett an und lustigerweise darf ich es selbst aufbauen."



