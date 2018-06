Für Pamela Gil Marta könnte es derzeit nicht besser laufen. In der Kuppelshow Bachelor in Paradise lernte die Brünette ihren Rosenkavalier Philipp Stehler (30) kennen und lieben. Nach Abschluss der Dreharbeiten verbrachten die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Urlaub auf Ibiza, wo die Studentin ihren Liebsten mit Mama im Gepäck besuchte. Nun zeigt die Nürnbergerin auf ihrem Social-Media-Kanal, wie sie in den letzten Tag auf der Insel gestartet ist.

Auf dem Bild, das die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, flasht Pam ihre Follower mit einem sexy Pic. Umhüllt von nichts anderem als einem Bettlaken schaut sie verträumt in die Ferne und wünscht ihren Fans einen guten Start in die Woche. Den dürfte Philipp auf jeden Fall gehabt haben, wenn ihn sein Schatz morgens mit so einem betörnenden Anblick aufweckt. Leider muss der Reality-Star darauf nun für einige Zeit verzichten: "Für uns geht es heute ab nach Hause", verriet die Beauty.

Die süße Zweisamkeit ist für das junge Glück noch Mangelware, da Phil aktuell einigen jobbedingten Projekten im Ausland nachgehen muss. Umso mehr wird er sich wohl über den Überraschungsbesuch seiner Herzdame zum 30. Geburtstag gefreut haben.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler, Juni 2018

