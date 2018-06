Mit der englischen Fußballnationalmannschaft will sich Dele Alli (22) in Russland in diesem Jahr den WM-Titel holen. Die Chancen dafür stehen bislang nicht schlecht, denn die ersten beiden Gruppenspiele (2:1 gegen Tunesien und 6:1 gegen Panama) konnten die Three Lions für sich entscheiden und haben sich somit für das Achtelfinale qualifiziert. Zu Hause in England werden die Daumen nicht nur von den royalen Fans um Prinz William (36) gedrückt, auch Allis Freundin Ruby Mae (23) fiebert mit der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate (47) mit. Aber wer ist das heiße Unterwäschemodel eigentlich?

Die Ehefrau von DFB-Kicker Matthias Ginter (24), Christina Raphaella (25), wurde in einer Umfrage von Playboy zur schönsten deutschen Spielerfrau gekürt. International könnte ihr den Titel allerdings die Liebste von Alli streitig machen: Ruby Mae ist 23 Jahre jung und Model. Die attraktive Brünette stand schon für Designerlabels wie Dolce & Gabbana oder Chanel vor der Kamera. Unverkennbar ist die Freundin des Premier-League-Stars mit einem atemberaubenden Aussehen gesegnet, das ihre 59,2 Tausend Instagram-Abonnenten durch Likes und Kommentare täglich bestätigen.

Der Tottenham Hotspur-Profi und Ruby sollen, nachdem sie im April vor zwei Jahren Händchen haltend in London gesichtet worden sind, ein Liebespaar sein. Offiziell haben die beiden ihre Beziehung bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich bestätigt. Nach der verlorenen 1:2-Partie gegen das isländische Nationalteam küsste die bekennende Hundeliebhaberin den Sportler vor Millionen Zuschauern.

Instagram / rubymae3223 Dele Alli und Ruby Mae im Urlaub auf Formentera

Instagram / rubymae3223 Ruby Mae, Model

Instagram / rubymae3223 Dele Alli und Ruby Mae

