Was läuft da zwischen Maria Guardiola und Dele Alli (25)? Pep Guardiola (50), der Vater der Beauty, ist fester Bestandteil der Fußballwelt. Von 2013 bis 2016 hatte der gebürtige Spanier sogar den FC Bayern München trainiert, ehe er zu Manchester City wechselte und dort als Cheftrainer verpflichtet wurde. Seine älteste Tochter scheint ebenfalls eine Affinität zum Fußball zu haben – wenn auch auf eine ganz andere Weise. Maria soll angeblich mit dem englischen Nationalspieler Dele Alli anbandeln!

Auf neuen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist die 20-Jährige an der Seite des Tottenham-Hotspur-Stars zu sehen. Gemeinsam verlässt das mutmaßliche Paar ein Restaurant in London – und das ist nicht das erste Mal, dass sie Seite an Seite gesichtet wurden. Schon im Mai wurden der Promi-Spross und der Mittelfeldspieler knutschend in einer Bar abgelichtet. Damals soll Maria ihren Freunden jedoch versichert haben, nur mit Dele befreundet zu sein.

Angeblich haben sich die beiden auf der Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben. Dort soll sich der Kicker nach der Trennung von seiner Freundin Ruby Mae herumgetrieben haben. Im Februar hatte das Model nach fünf Jahren Beziehung einen Schlussstrich gezogen – angeblich, weil Dele zunehmend seiner Videokonsole verfallen ist.

Anzeige

Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Anzeige

Getty Images Dele Alli bei einer Pressekonferenz in Leipzig im März 2020

Anzeige

Getty Images Dele Alli und Ruby Mae bei einem Event in London, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de