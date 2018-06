Königliche Fußball-Buddys! Für das englische Team läuft die Fußball-WM bisher richtig gut. Als die Mannschaft am Sonntag gegen Panama antrat – und einen Erdrutschsieg erkämpfte – saß natürlich das ganze Land gebannt vor dem Fernseher. Nur einer konnte nicht zuschauen: Fußball-Fan Prinz William (36) musste später eine Aufzeichnung gucken – dafür dann in bester royaler Gesellschaft: Er sah sich das Match ganz entspannt mit Prinz Hussein von Jordanien (38) an!

Der britische Kronprinz stattet seinem Standesgenossen gerade einen königlichen Besuch in Jordanien ab, so dass der eingefleischte Fußball-Liebhaber seine Heimat-Mannschaft nicht live anfeuern konnte. Allerdings zeigte der Kensington Palace ein paar Stunden später auf Instagram doch noch Williams Begeisterung für das runde Leder. "Er konnte es den ganzen Nachmittag über vermeiden, das Ergebnis zu erfahren. Zusammen mit Prinz Hussein schaute er sich nach dem Dinner im Beit Al Urdun Palast eine Wiederholung an", heißt es. Auf einigen Schnappschüssen sieht man, wie gemütlich es sich die jungen Väter bei ihrem Männerabend gemacht haben.

Williams Fußball-Liebe ist schon lange bekannt. Dem Royal wurde sogar vorgeworfen, den Geburtstermin seines dritten Kindes taktisch geplant zu haben, um jetzt – während der WM – möglichst viel Freizeit zu haben. Ganz offenbar aber ohne Erfolg!

Instagram / kensingtonroyal Prinz William und Prinz Hussein von Jordanien

Ian Vogler - Pool/Getty Images Prinz William und Prinz Hussein in Amman

Khalil Mazraawi/AFP/Getty Images Prinz William in Jordanien

