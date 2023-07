Missbrauch und Drogen: Dele Alli erzählt von seiner Kindheit

Dele Alli (27) berührt mit einer emotionalen Geschichte. Der Mittelfeldspieler, der aktuell beim Everton F.C. unter Vertrag steht, feiert sowohl sportlich als auch privat Erfolge. Mit seinem ehemaligen Verein Tottenham Hotspur F.C. stand der Fußballer bereits im Finale der Champions League. Auch privat scheint er mit seiner Freundin Cindy Kimberly das große Glück gefunden zu haben. Doch in seiner Kindheit lief es nicht immer rund: Dele erzählt davon, wie er mit acht Jahren Drogen verkauft hatte.

In der Sendung The Overlap mit Gary Neville erzählt der Sportler von seiner schrecklichen Kindheit: "Mit sieben Jahren habe ich angefangen zu rauchen und mit acht Jahren habe ich angefangen, Drogen zu verkaufen." Das machte er aus einem bestimmten Grund: "Eine ältere Person sagte mir, dass sie ein Kind auf einem Fahrrad nicht aufhalten würden, also fuhr ich mit meinem Fußball herum und versteckte darunter Drogen." Dele sei im Alter von sechs Jahren von einem Freund seiner Mutter sexuell missbraucht worden, als sich sein Leben in eine Abwärtsspirale begab. "Mit elf wurde ich von einer Brücke gehängt. Von einem Typen aus der Nachbarschaft", erinnert er sich an seinen schrecklichsten Moment zurück.

Als er 12 Jahre alt war, habe sich sein Leben ins Positive gewandelt, als er von einer Familie adoptiert worden war. "Als ich bei ihnen lebte, fiel es mir schwer, mich ihnen gegenüber zu öffnen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich leicht loswerden könnten", erinnert sich der Fußballstar. Doch die Familie habe immer zu ihm gestanden und ihm geholfen.

