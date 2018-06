Starauflauf bei Taylor Swifts (28) "Reputation"-Stadium-Tour: Neben den Supporting Acts Charli XCX (25) und Camila Cabello (21), die Tays Publikum richtig einheizen sollen, konnte die Country-Sängerin sich noch über weiteren prominenten Besuch freuen. Am Freitag erhielt sie Bühnen-Unterstützung von Ex-One Direction-Mitglied Niall Horan (24), nur einen Tag später stand sie mit Robbie Williams (44) auf der Bühne. Doch auch hinter der Bühne tummelte sich die Prominenz: Sängerin Adele (30) und Harry Potter-Autorin J.K. Rowling (52) feuerten die Blondine aus dem Backstage an.

"Ich bin so dankbar für diese Frauen, für die Wörter, die sie geschrieben haben und die Welten, die sie mit ihrer Kunst kreiert haben", schrieb Taylor unter ihren Instagram-Selfies mit den beiden. Adele und J.K. sollen ihr Konzert hinter der Bühne mitverfolgt und sie bejubelt haben. Tay sei unglaublich glücklich darüber, solch tolle Frauen bei ihrer Show am 22. Juni dabei gehabt zu haben. Schließlich soll die 28-Jährige ein großer Fan der beiden Künstlerinnen sein.

Auch die drei jüngsten Kinder von David (43) und Victoria Beckham (44) statteten dem Konzert in London einen Besuch ab. Romeo (15), Harper Seven (6) und Cruz (13) sind große Fans der "Look What You Made Me Do"-Sängerin und durften nach dem Konzert sogar Fotos mit TayTay machen.

Instagram / taylorswift Taylor Swift mit Adele und J.K. Rowling

Anzeige

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Anzeige

Collage: Instagram Taylor Swift mit Cruz Beckham (links) und Romeo Beckham (rechts)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de