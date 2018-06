Bei den Beckham-Kids ist das Taylor Swift (28)-Fieber ausgebrochen! Mit ihrer Reputation-Stadium-Tour reist der US-Megastar von Mai bis November um die ganze Welt. Auch die Briten durften sich über einen kleinen Zwischenstopp der blonden Beauty freuen – am 22. Juni trat die Sängerin im Londoner Wembley-Stadion auf. Mit von der kreischenden Publikumspartie: die drei jüngsten Kids von Victoria (44) und David Beckham (43). Das Trio aus Romeo (15), Cruz (13) und Harper Seven (6) entpuppte sich als echter TayTay-Fanclub.

Sie sind bekennende Groupies der "Shake It Off"-Interpretin. Papa David hält sich zurzeit im weit entfernten Singapur auf, Mama Victoria stellt ihre Frühlings- und Sommerkollektion 2019 auf der Pariser Fashion Week vor. Und die Kids? Die haben sturmfreie Bude und nutzten die Gunst der Stunde, um ihre Heldin Taylor bei deren Konzert zu bejubeln. Während die beiden Teenager-Boys auf ihren Instagram-Kanälen stolz ein Pic mit der Sängerin teilten, posteten die Eltern aus der Ferne einen Clip, in dem die kleine Harper zu sehen ist, wie sie Taylor begeistert aus der Menge heraus zuwinkt. "Die süße Harper Seven, wie sie Taylor Swift bestaunt. Sie liebt sie so sehr", lauteten Victorias Zeilen.

Ihr ältester Spross Brooklyn (19) mischte sich nicht unter die tobende Meute. Er war stattdessen zu seiner Mom in die französische Hauptstadt gejettet, um ihr tatkräftig zur Seite zu stehen. Völlig happy verwöhnte die 44-Jährige ihre Netz-Community mit einem Schnappschuss des Mutter-Sohn-Duos, auf dem der Mädchenschwarm liebevoll den Arm um sie legt. "Ich bin so stolz, Brooklyn heute Abend als mein Date bei mir zu haben. Küsse von uns beiden", schrieb sie.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham auf dem Taylor Swift-Konzert im Londoner Wembley Stadium

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihr Sohn Brooklyn Beckham

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images David Beckham, Star-Kicker

