Daniel Roesner (34) will sein Glück nicht mehr verheimlichen! Der Schauspieler sorgt in seiner Alarm für Cobra 11-Rolle als Hauptkommissar Paul Renner für ordentliches Herzklopfen bei den weiblichen Zuschauern. Bisher schützte der TV-Star sein Privatleben stets vor der Öffentlichkeit. Doch nun dürfte eine Offenbarung über seinen Beziehungsstatus große Enttäuschung bei seinen Verehrerinnen auslösen: Der Blondschopf hat seit anderthalb Jahren eine feste Freundin!

In einem Bild-Interview spricht Daniel nun zum ersten Mal über seine Partnerschaft und verrät einige Details über seine Liebste Cara-Sophie: "Sie hat mit der Branche gar nichts zu tun. Wir sind einfach zwei Menschen, die sich lieben!" Trotzdem führte der Beruf die beiden Turteltauben vor über einem Jahr zusammen. Beim RTL-Spendenmarathon kümmerte sich die Studentin als VIP-Betreuerin um den 34-Jährigen. "Ich mochte ihn. Aber der Fakt, dass er Schauspieler ist, gefiel mir nicht so", erinnert sich Cara-Sophie an ihr erstes Aufeinandertreffen.

Doch diese Sorge hat die 21-Jährige mittlerweile abgelegt. Die Liebe der beiden ist in den vergangenen Monaten sogar so stark geworden, dass sie aktuell die erste Beziehungsprobe spielend leicht meistern. "Im Moment ist Cara für ein Auslandssemester in England. Wir versuchen uns trotzdem, so oft wie möglich zu sehen. Ich pendle aktuell immer hin und her", gibt Daniel Einblicke in seinen derzeitigen Alltag.

Florian Ebener/Getty Images Daniel Roesner bei einem "Alarm für Cobra 11"-Fantreffen

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Erdogan Atalay and Daniel Roesner, bekannt aus "Alarm für Cobra 11"

Anzeige

Instagram / danyroesner Daniel Roesner in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de