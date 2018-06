Das geht Yeliz Koc (24) definitiv zu weit! Bei der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel hatte die TV-Beauty Johannes Haller kennengelernt – gefunkt hatte es zwischen den beiden in der Single-Villa zwar noch nicht, kurz danach machte es dann aber offenbar Klick! Seit einigen Wochen sind die Reality-TV-Stars nun ein Paar, doch viele kaufen den Turteltauben ihre Gefühle nicht ab. Diese Tatsache bringt Yeliz inzwischen mächtig auf die Palme: Jetzt machte sie ihren Kritikern eine unmissverständliche Ansage!

Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist bekannt für ihr Temperament und nahm nun auch auf Instagram kein Blatt mehr vor den Mund! "Ich finde es traurig, dass einige schreiben, unsere Beziehung sei ein Fake", meldete sie sich bei ihren Fans zu Wort. Der Grund für die Zweifel: Laut Yeliz finden viele ihrer Follower, dass das Duo zu viele Pärchenfotos poste und ihre Liebe nur zur Schau stellen wolle. "Dabei möchte ich einfach nur zeigen, wie glücklich ich mit Johannes bin", verteidigte sich die Deutsch-Türkin. "Leute, die uns kritisieren und nicht an die Liebe glauben, möchte ich bitten, uns einfach zu ignorieren oder zu entfolgen und erst mal damit anzufangen, sich selbst und das Leben zu lieben."

Seit ihrer BiP-Teilnahme seien die 24-Jährige und ihr Liebster insgesamt nur fünf Tage voneinander getrennt gewesen – und das soll am besten auch so bleiben, so Yeliz. Schließlich vermisse sie ihren Auserwählten schon, wenn er nur in einem anderen Raum ist.

Instagram / _yelizkoc_ Selfie von Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz an Ostern

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc, Reality-TV-Stars

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

