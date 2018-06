Ist Matthias Höhn (22) etwa schon jetzt im Papa-Stress? Der Berlin - Tag & Nacht-Star ist gerade zum ersten Mal Vater geworden. Seine Ex und Serienkollegin Jenefer Riili bringt vor rund zwei Wochen Sohnemann Milan zur Welt. Doch der neue Alltag mit Baby gestaltet sich chaotischer, als bisher angenommen: Selbst die Vorbereitung für einen kleinen Spaziergang artet mit dem BTN-Baby in Stress aus, wie Matze in seiner Instagram-Story verrät. "Man will in einer halben Stunde los. Dann muss man Milan wickeln und füttern. Dann ziehen wir uns alle an. In der Zeit kann es schon sein, dass Milan wieder Hunger oder sich in die Windel gepinkelt hat. Und dann kommt man nach zwei Stunden los."

