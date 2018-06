Einer der größten Manager der Musikbranche ist tot! Nach einem langen Kampf mit seiner Krebserkrankung verstarb Joe Jackson († 89) am Mittwochmorgen in Las Vegas. In den letzten Stunden vor seinem Ableben waren auch seine Ehefrau Katherine (88) und mehrere seiner Kinder und Enkel anwesend und konnten sich von ihm verabschieden: Die Familie des Jackson 5-Machers soll nun bereits einen Termin für die Beerdigung gefunden haben.

Wie Radar Online von einem Insider erfahren haben will, gebe es schon konkrete Pläne: "Es wird in den nächsten Tagen eine private Trauerfeier geben." Bis das Familienoberhaupt seine letzte Ruhe findet, wird es jedoch noch ein wenig dauern. "Die Beerdigung soll dann in einer Woche stattfinden", verriet die Quelle weiter. Zudem wurde bekannt, dass die Ehefrau sich für eine Einäscherung von Joes Leichnam ausgesprochen haben soll.

Der Tod des Vaters von Popstar Michael Jackson († 50) hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Nur wenige Stunden vor seinem tatsächlichen Ableben war durchgesickert, dass der 89-Jährige im Sterben liegen solle. Deshalb solle er auch seine Liebsten ein letztes Mal um sich versammelt haben.

Pascal Le Segretain/Getty Images Joe Jackson beim Film Festival in Cannes

GABRIEL BOUYS / Staff Katherine und Joe Jackson, Eltern von Janet und Michael Jackson

Kimberly White-Pool/Getty Images Joe Jackson und Sohn Michael Jackson



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de