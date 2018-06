Das Leben von Joe Jackson (89) neigt sich offenbar dem Ende entgegen. So befindet sich der an Krebs erkrankte Vater von Poptitan Michael Jackson (✝50) anscheinend nicht auf dem Weg der Besserung, wie zuletzt einige Medien berichtet hatten. In einem Monat wird der Musikmanager 90 Jahre alt, seinen Geburtstag hatte er eigentlich zu Hause in Las Vegas feiern wollen. Ob es dazu kommen wird? Joe muss momentan im Krankenhaus bleiben und sein Zustand scheint sich stetig zu verschlechtern.

Das Jackson-Oberhaupt hat Krebs im Endstadium. Ein Insider verriet nun TMZ, dass sich der elffache Vater mit jedem Moment schwächer fühle und keine große Hoffnung mehr auf eine Genesung bestehe. "Es ist jetzt ein Geduldsspiel und das Ende könnte jederzeit kommen", erzählte der Promi-Experte dem Magazin. Dementsprechend würde sich auch immer mehr Angehörige um Joe versammeln, um seine letzten Tage noch mit ihm verbringen zu können.

Mittlerweile hat der Musikproduzent auch mit seinen Familienmitgliedern Frieden geschlossen – denn nach dem Tod von Michael Jackson herrschte in dem Clan lange Zeit eine durchwachsene, streiterfüllte Stimmung. Joes Angehörige sollen sich seit dessen Krebserkrankung sogar rührend um ihn gekümmert haben.

WENN Joe Jackson

Ian Gavan/Getty Images Joe Jackson bei der Premiere von "Clouds of Sils Maria"

WENN Michael Jacksons Vater Joe Jackson

