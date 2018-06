Traurige Nachricht aus Hollywood: Joe Jackson (89) ist tot. Schon seit Tagen hielten sich hartnäckige Gerüchte, der Vater des einstigen King of Pop Michael Jackson (✝50) liege in Las Vegas im Sterben. Nachdem sein Manager dies zunächst dementiert hatte, kamen nun die bestürzenden Neuigkeiten aus der Stadt des Glücksspiels: Joe starb im Alter von 89 Jahren an den Folgen von Krebs im Endstadium.

Wie TMZ nun berichtete, schied der 89-Jährige heute Morgen um 3:30 Uhr im Beisein seiner Familie dahin. Sowohl seine geliebte Frau Katherine (88) als auch mehrere seiner berühmten Kinder und Enkelkinder sollen dabei an seiner Seite gewesen sein. Joe gilt als erfolgreichster Familienmanager aller Zeiten: Neben seinen Söhnen, den Jackson 5, verhalf der US-Amerikaner auch Mega-Stars wie Diana Ross (74) zu einer fulminanten Karriere.

Bewegend ist wohl auch der Zeitpunkt von Joes Ableben: Erst vor zwei Tagen hatte sich der Tod seines Sohnes Michael zum neunten Mal gejährt. Die Familie gab bisher kein Statement zum Tod des Verstorbenen.

WENN Joe, Michael Jacksons Vater

WENN Joe Jackson, Vater von Michael Jackson

Kimberly White-Pool/Getty Images Joe Jackson und Sohn Michael Jackson



