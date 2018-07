Er konnte seinen 90. Geburtstag nicht mehr erleben: Vor vier Wochen verstarb Musiklegende Joe Jackson (✝89) an den Folgen seiner Krebserkrankung. Heute vor 90 Jahrzehnten erblickte er unter dem Namen Joseph Walter Jackson das Licht der Welt. Er war nicht nur Vater von elf Kindern und gründete mit seinen Söhnen die Band The Jackson 5, er erlebte auch Höhen und Tiefen wie kaum ein anderer. Promiflash fasst das bewegte Leben von Michael Jacksons (✝50) Vater an seinem Ehrentag einmal zusammen.

Joe wuchs in armen Verhältnissen auf, heiratete mit nur 21 Jahren Ehefrau Katherine Jackson (88) und zog mit ihr in den US-Bundesstaat Indiana. Dort arbeitete er als Kranführer und zeugte zehn Kinder. 1966 gründete er mit seinen fünf ältesten Söhnen Jackie (67), Tito (64), Jermaine (63), Marlon (61) und Michael die Kult-Band, die in den 70ern zu weltweiter Berühmtheit gelangte. Später pushte Joe als Manager auch die Töchter LaToya (62) und Janet (52) sowie seine Enkel Taj, Taryll und TJ Jackson (40), die unter dem Namen 3T vor allem bei den Teenies der 90er Jahre beliebt waren. Insgesamt hatte Joe bis zum Zeitpunkt seines Todes 28 Enkelkinder. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit Katherine auf seinem Anwesen in Las Vegas.

Doch es gab auch mehr als genug düstere Flecken, die seinen Lebenslauf sprenkelten. Brandon, Zwillingsbruder seines Sohnes Marlon, starb nur wenige Stunden nach der Geburt. 2009 musste Joe auch noch Michael zu Grabe tragen, der nach einer Narkosemittelvergiftung verschied. Jahrelang hielt er seine uneheliche Tochter Joh’Vonnie Jackson geheim, die aus einer Langzeitaffäre mit seiner Sekretärin stammte. Zwar führte der Ehrgeiz des Managers zum Erfolg seiner Familie, doch regierte er sie mit harter Hand. King of Pop Michael berichtete zu Lebzeiten von körperlicher Gewalt und Psychoterror. Enkel Prince (21) verteidigte seinen Opa allerdings erst kürzlich.

Instagram / Janet Jackson Janet Jackson und Joe Jackson

Anzeige

Getty Images / o.A. Katherine und Joe Jackson im Jahr 2009

Anzeige

Splash News Joe Jackson mit seiner Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de