Janet Jackson (52) trauert um ihren Papa! Am 26. Juli verlor Joe Jackson (✝89), der Vater des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50), den Kampf gegen den Krebs. Familienmitglieder wie Enkelin Paris Jackson (20) und Sohn Jackie Jackson (67) nahmen in den sozialen Netzwerken mit emotionalen Beiträgen Abschied von dem einstigen Künstlermanager. Einen Tag nach der Beerdigung gedachte nun auch Janet ihres Vater mit einem Social-Media-Posting!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin ein Throwback-Pic aus Kindertagen. Es zeigt sie als kleines Mädchen auf dem Schoß ihres Papas sitzend. Das Bild ließ die "All for You"-Interpretin unkommentiert und setzte stattdessen nur ein Herz-Emoticon unter die Aufnahme. Ihre Anhänger sprachen der Musikerin in den Kommentaren derweil ihr tief empfundenes Mitgefühl über den tragischen Verlust aus: "Mein Beileid. Möge er in Frieden ruhen", schrieb nur einer von zahlreichen Followern des Popstars.

Ihre Nichte Paris soll momentan nicht besonders gut auf sie zu sprechen sein. Während der Beerdigung ihres Großvaters soll die 20-Jährige sogar konsequent Abstand zu ihrer Tante gehalten haben. Der angebliche Grund: Paris soll Janet schwere Vorwürfe machen, weil sie die letzten Tage ihres Vaters nicht an seiner Seite verbracht hatte.

Instagram / Janet Jackson Janet Jackson und Joe Jackson

Anzeige

Chris Weeks/Staff/Getty Images Joe Jackson und Janet Jackson bei einer Filmpremiere

Anzeige

Kevork Djansezian/Staff/Getty Images Joe Jackson, La Toya Jackson und Janet Jackson auf der Beerdigung von Michael Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de