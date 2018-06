Er ist Fußballer, Ehemann, Hausherr und Hunde-Daddy mit Leib und Seele. Aktuell muss Thomas Müller (28) das WM-Aus verkraften. Trotz seines sonst beruflichen Erfolges hat es Thomas geschafft, bescheiden und bodenständig zu bleiben. Ruhe findet er in seinem harmonischen Privatleben. Der 1,86 Meter große Bayern-Star privat nämlich das ganz große Los gezogen. Seit 2009 ist der 28-Jährige mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet.

Wie Bild berichtete, leben der heimatverbundene Kicker und die Dressurreiterin in einem Einfamilienhaus im Kreis Otterfing in Bayern. Wenn er seine Liebste nicht gerade zu ihren Reitturnieren begleitet, zieht es den Naturliebhaber zum Entspannen an den Starnberger See. In der Nähe befindet sich auch der Biergarten des Moar-Wirt, wo der Allrounder gerne mal zünftige bayerische Speisen, wie etwa Ochsenbacken und Klöße, zu sich nimmt. Auch seine beiden Labradore Micky und Murmel bedeuten dem Sportler die Welt.

Was viele nicht wussten: Thomas und Lisa lernten sich damals online kennen. Gegenüber Bunte enthüllte er: "Wir haben einige Wochen miteinander in den sozialen Medien gechattet. Dann haben wir es gewagt, uns zu treffen. Lisa hat bei unserem ersten Date für mich gekocht." Nudeln mit Käsesauce und Salat soll die Pferdenarrin aufgetischt haben. Und die scheinen ihren jetzigen Ehemann offensichtlich überzeugt zu haben.

Alexander Hassenstein/Getty Images Thomas Müller, Starkicker

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller während der WM 2018

Joerg Koch/Getty Images Lisa Müller bei einem Reitturnier

