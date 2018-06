Sie können ihr Glück immer noch kaum fassen! Vor zwei Wochen wurden die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili zum ersten Mal Eltern. Seitdem zeigte sich das (noch) getrennte Paar regelmäßig in vertrauter Dreisamkeit – und präsentierte im Netz bereits das Gesicht seines kleinen Wonneproppens. Jetzt bekommen die Fans der beiden ihren Sohnemann komplett zu sehen.

Der stolze Papa postete nun ein Bild seines Stammhalters auf seiner Instagram-Seite. Darauf schaut der Sprössling der Schauspieler auf dem Rücken liegend und mit freudig strahlenden Augen in die Kamera, während er seine winzig kleinen Hände vor dem Mund hält. "Hallo Welt! Mein Name ist Milan Dušan und ich freue mich, euch endlich kennenlernen zu dürfen." Und die Freude ist durchaus beidseitig, wie die Kommentare unter dem Post verraten. "Der Kleine ist ja zuckersüß", "oh, er ist wunderschön" und "wie süß der doch ist" lauteten nur drei der vielen Botschaften ihrer Bewunderer.

So groß die Freude der jungen Familie auch ist, ganz einfach waren die ersten Wochen mit ihrem Nachwuchs für sie nicht. Die frischgebackene Mama hat nämlich einige Probleme damit, ihren Milan zu stillen. Deshalb musste Jenefer fürs Erste mit dem Fläschchen nachhelfen.

Instagram / matthiashnofficial Milan, Sohn von Jenefer Riili und Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili beim Spaziergang mit Milan

