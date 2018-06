Ist Heidi Klum (45) nur Tom Kaulitz' (28) Nummer zwei? Mit diversen Social-Media-Posts wurde jüngst bestätigt, was alle vermutet hatten: Ja, sie sind ein Paar! Seit Monaten zeigen sich die beiden turtelnd in der Öffentlichkeit. Auf den gemeinsamen Pärchen-Pics tauchte auch häufig Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (28) auf. Ist das enge Band zwischen den Zwillingsbrüdern ein Problem für die GNTM-Mama?

Für Heidi scheint das Band zwischen den Twins kein Problem zu sein. Als Bill vor Kurzem einen Instagram-Schnappschuss von sich mit blondierter Frisur gepostet hatte, ließ es sich die 45-Jährige ließ nicht nehmen, das Pic persönlich zu kommentieren. "Du siehst heiß aus, mit jeder Haarfarbe", schrieb sie. Die beiden verstehen sich also offenbar.

Beruflich läuft es für Tom derzeit nicht so gut wie in der Liebe. Die "Dream Maschine"-Tour von Tokio Hotel, die für 2018 geplant war, wurde gecancelt. Als Grund nannte die Band "logistische Schwierigkeiten" und entschuldigte sich in den sozialen Medien bei ihren Fans. Viele User waren verärgert und unterstellten mangelhafte Ticketverkäufe. Ähnliche Formulierungen haben Bands bereits häufiger bei absehbaren Tour-Flops verwendet.

https://www.instagram.com/billkaulitz/ Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Bett

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill

