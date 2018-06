Diese beiden können einfach nicht genug voneinander bekommen! Seit April 2017 schwebt Annemarie Eilfeld (28) auf Wolke sieben. Ihr Freund Tim macht die Sängerin überglücklich. Nur ein Jahr hat es das Paar in getrennten Wohnungen ausgehalten – im Frühling war endlich damit Schluss: Die Blondine und ihr Beau sind in ihr erstes gemeinsames Heim gezogen. Ob man sich nicht schnell ein wenig auf die Pelle rückt?

Absolut nicht, wie Annemarie im Promiflash-Interview erklärt. Die beiden seien mittlerweile so aufeinander eingespielt, dass es jeden Abend ein Highlight sei, ihr Traumhaus zusammen auszukosten. "Mir ist es wichtig, wenn ich einen Partner habe, dass ich mir auch vorstellen kann, mein Leben mit dem zu verbringen und das kann ich mir bei Tim durchaus vorstellen. Ich glaube, in die Richtung entwickelt es sich auch gerade", freut sich die 28-Jährige. An Spielchen habe das Pärchen kein Interesse, seine Beziehung sei sehr ernst.

"Es ist im Moment noch so, dass wir beide erst einmal unsere eigenen Träume verwirklichen wollen", merkt Annemarie an. Ihr Weg gehe trotzdem zusammen in Richtung Zukunft. Auch in Sachen Nachwuchs wollen sie und Tim nichts überstürzen, fest steht aber: In ihrem vierstöckigen Zuhause wäre definitiv Platz.

Ralf Juergens/GettyImages Sängerin Annemarie Eilfeld

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

