Seit April 2017 ist Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (28) glücklich verliebt. Mit Freund Tim scheint für die Blondine alles perfekt zu laufen. Erst im April dieses Jahres ist sie mit ihrem Schatz zusammengezogen. Für die Radio B2-Moderatorin stehen vorerst zwar keine Kinder auf dem Plan, allerdings scheint sie trotzdem glücklich wie nie zu sein. Im Netz postete sie nun ein Foto mit ihrem Tim, das süßer nicht sein könnte.

Das Instagram-Bild zeigt das Schlagersternchen mit seinem Freund im Urlaub in Tunesien, am Strand des Restaurants "Le Flamant Rose". Die Sängerin kuschelt sich ganz nah an ihren Liebsten und lächelt dabei bis über beide Ohren. Tim dagegen schaut glücklich in die Kamera. "Das kann nur Liebe sein", schreibt die 28-Jährige. "Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich liebe dich, mein wundervoller Tim!"

Auch ihre Fans scheinen sich über ihre neue Liebe wirklich zu freuen. "Ich bin froh, dass du ihn hast und mit ihm endlich das gefunden hast, was du immer gesucht hast", kommentiert ein Fan das Kuschel-Foto. "Ich gönne dir dieses Glück wirklich von ganzem Herzen!"

Ralf Juergens/GettyImages Sängerin Annemarie Eilfeld

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund

Matthias Nareyek / Getty Images Annemarie Eilfeld bei den Askania Awards 2016

