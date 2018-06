Sie waren das letzte übrige Kuppelshow-Couple und sind nun Geschichte. Vergangene Woche gaben Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31), das Der Bachelor-Paar von 2017, ihre Trennung bekannt. Für viele Fans steht damit nun endgültig fest: In Datingformaten einen Partner fürs Leben zu finden, ist absolut unmöglich! Carina Spack würde da allerdings widersprechen – sie glaubt trotz allem noch immer an die große Liebe im TV!

Dabei hatte die Blondine selbst bisher ebenfalls kein Glück – weder mit dem diesjährigen Rosenkavalier Daniel Völz (33), noch bei ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme vor wenigen Wochen. Dennoch gibt Carina sich im Promiflash-Interview im Berlin Dungeon optimistisch: "Ich glaube trotzdem, dass man in Kuppelshows seine Liebe finden kann. Dass das mit Clea und Sebastian nicht geklappt hat, finde ich sehr, sehr schade. Aber im echten Leben trennen sich Paare auch häufig und beim Bachelor fällt das nur auf, weil man in den Medien steht."

Vielleicht kommt ja schon bald jemand, der beweist, dass es auch anders geht! Ab dem 18. Juli startet eine neue Staffel von Die Bachelorette. Laut Insiderinformationen soll Carinas einstige Konkurrentin Nadine Klein in diesem Sommer die Rosen verteilen. Die wirkte vor wenigen Monaten schon bei "Der Bachelor" wesentlich geerdeter, als einige ihrer Vorgängerinnen – und könnte vielleicht ja wirklich die Erste sein, die ihr letztes Blümchen dem Mann gibt, mit dem sie zusammen alt wird.

