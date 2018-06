Geben sie hier bereits einen eindeutigen Hinweis? Kurz bevor das erste gemeinsame Kind von Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili geboren wurde, schockten die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ihre Fans mit der Nachricht von ihrer Trennung. Nun ist ihr Söhnchen Milan auf der Welt und das Ex-Couple nähert sich wieder an. Jetzt bezeichnet die Schauspielerin den Vater ihres Kindes sogar als ihren Partner.

In ihrem neuesten YouTube-Video sprechen die beiden Web-Stars über die aufregenden Stunden vor der Entbindung. Dabei nennt Jenefer Matthias immer wieder ihren "Freund". "Entschuldigung, was ist mit meinem Freund?" – so gibt sie beispielsweise die Diskussion mit ihrer Hebamme im Kreißsaal wieder. Dass bei den ehemaligen Turteltauben erneut etwas im Busch ist, entgeht auch den Anhängern der beiden Schauspieler nicht. Sie kommentieren den aktuellen Clip mit: "Seid ihr wieder zusammen?" oder "Ein tolles Paar".

Ein weiteres auffälliges Indiz für das erneute Aufflammen von Jenefers und Matthias' Liebe sind auch die sehr vertrauten Bilder, die das offiziell getrennte Pärchen zuletzt postete. So gab es nach Milans Geburt zwei Schnappschüsse, auf denen Jenefer von Matze auf die Stirn geküsst wird. Was meint ihr: Sind die beiden wieder zusammen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili und ihr gemeinsamer Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

