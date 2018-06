Partystimmung vor der großen Hochzeit! In Bauer Gerald hat Anna die Liebe ihres Lebens gefunden – und das dank der Kuppelshow Bauer sucht Frau, in der sich der Farmer aus Namibia und die gebürtige Polin im vergangenen Jahr kennengelernt hatten. Schnell war klar, dass sie den Rest ihrer Zeit gemeinsam verbringen wollen. Jetzt feierte Anna ihren Junggesellinnen-Abschied – ganz klassisch mit guten Freundinnen und jeder Menge Spaß!

Die 28-Jährige zeigte ihren Instagram-Followern, wie ihre persönliche Party aussah: Mit einer pinkfarbenen Limousine, Schärpen und fünf Mädels im Gepäck verbrachte Anna offenbar einen grandiosen Tag, für den sie sich bei ihren Girls bedankte. Wie es scheint, hatte die Blondine sogar noch mehr Leute eingeladen: "Trotz der Grippewelle und der damit verbundenen Ausfälle war es eine unvergessliche Nacht!", lautet das Fazit der Bald-Braut.

Schon Ende Juli wird Anna ihrem Schatz das Jawort geben: Am 29. Juli findet die erste Hochzeitsfeier in ihrem Geburtsland Polen statt. Später soll es sogar noch eine zweite Zeremonie geben: In Geralds Heimat Namibia, in die Anna gerade umzieht, wird ein weiteres Mal gefeiert.

Instagram / anna_hatsichentschieden "Bauer sucht Frau"-Anna an ihrem Junggesellenabschied

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2017

MG RTL D Farmer Gerald und seine Verlobte Anna

