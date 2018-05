Sogar auf Instagram heißt sie mittlerweile "Anna Hatsichentschieden". Denn für die Auserwählte von Bauer Gerald steht fest: Sie wird zu ihrem Schatz nach Namibia auswandern. In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau lernte sich das Paar kennen und lieben und hatte wegen Geralds Nervenkrankheit auch schon einige Hürden zu überwinden. Doch nun freuen sich die Verlobten einfach auf ihr Liebesglück in dem afrikanischen Land. Und dafür packt Anna jetzt die Umzugskartons.

Ein aktueller Schnappschuss auf Instagram zeigt die gebürtige Polin inmitten von Kisten – Chaos pur. "Es heißt für mich, anfangen zu packen. Die Spannung steigt!", schrieb Anna unter das Bild. Das BsF-Pärchen möchte mit dem Zusammenziehen endlich seine Fernbeziehung beenden. Denn bisher lebte Anna in Deutschland, während Gerald allein auf seiner Farm in Afrika weilte. Auch ihre Hochzeit können die beiden so vermutlich einfacher planen. Noch in diesem Jahr wollen die Turteltauben vor den Traualtar treten.

BsF-Moderatorin Inka Bause (49), die schon seit der ersten Staffel durch die Liebesshow führt, möchte unbedingt zur Trauung des Traumpaars anreisen. Sie ist von den beiden absolut begeistert.

Facebook / geraldhatsichauchentschieden Bauer Gerald und seine Verlobte Anna

Instagram / anna_hatsichentschieden "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

