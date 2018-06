Sie kann Clea-Lacy Juhn (27) gut verstehen! Nach einer kurzen Zeit als Paar nach Der Bachelor gehen Kristina Yantsen und Rosenkavalier Daniel Völz (33) mittlerweile wieder getrennte Wege. Tatsächlich hatten es bisher nur Ex-TV-Junggeselle Sebastian Pannek (31) und seine Auserwählte Clea geschafft, sich auch nach dem Rosenfinale der Kuppelshow eine ernsthafte Beziehung aufzubauen. Nach knapp anderthalb Jahren ist seit Kurzem aber auch zwischen den beiden alles aus. Im Promiflash-Interview hat Kristina deswegen einen lieben Rat an Leidensgenossin Clea: "Sie soll stark bleiben. Auf viele Sachen einfach gar nicht reagieren oder eingehen, weil es ist halt eine öffentliche Beziehung und es ist halt öffentlich passiert. Aber das, was bei ihr privat war, wie sie sich fühlt, das soll für sie am besten privat bleiben."

