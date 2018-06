Rapper Post Malone (22) hat ein neues Tattoo! Der Musiker, der bisher die zwei Studioalben "Stoney" und "Beerbongs and Bentleys" veröffentlichte, ist neben seinen eingängigen Songs auch für sein auffallendes Aussehen bekannt – der US-Amerikaner ist über und über mit bleibenden Körperverzierungen geschmückt! Einige davon zieren sogar sein Gesicht: Dort ist nun auch sein neustes "Accessoire" gelandet: Post Malone ließ sich ein Tattoo direkt unter die Augen stechen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Sänger Schnappschüsse seiner neusten Errungenschaft mit den Fans. Post Malone ließ sich die Worte "Always tired" (zu deutsch: immer müde) in geschwungenen Buchstaben mitten ins Gesicht tätowieren! Diese Worte haben eine ähnlich negative Botschaft wie die Tintenbemalung, die er schon etwas länger über seiner rechten Augenbraue trägt: Dort vermittelt er seinem Gegenüber ganz eindeutig "Stay Away" (zu deutsch: bleib weg).

Das ist aber nicht längst nicht alles, was Post Malone sich auf seinem Gesicht verewigen ließ: Neben seinem rechten Ohr prangt ein großes, altertümliches Schwert und über seine Stirn zieht sich ein Stacheldraht!

Splash News Post Malone bei einem Konzert in New York, Juni 2018

Anzeige

Splash News Rapper Post Malone in West Hollywood, Juni 2018

Anzeige

Splash News Post Malone bei einem Konzert in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de