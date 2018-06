Elena Miras befindet sich in der 36. Schwangerschaftswoche und ihr Babybauch ist mittlerweile kaum noch zu übersehen. Auf der Waage macht die sich aber kaum bemerkbar. Die Mama in spe hat bisher nur acht Kilo zugenommen. In ihrer Instagram-Story erklärt die Beauty jetzt den Grund: "Ich glaube, ich habe auch nicht so viel zugenommen, weil ich ja auch die Übelkeit habe und da hat man auch nicht so Gelüste oder so. Die hatte ich gar nicht während der Schwangerschaft."

